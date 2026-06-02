Пенсионер погиб в ДТП в Новосибирске: автомобиль врезался в здание

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло 2 июня в Калининском районе Новосибирска.
По данным городской Госавтоинспекции, за рулем автомобиля Toyota RAV4 находился 75-летний мужчина. Днем он потерял управление автомобилем.
Машина съехала с проезжей части, пересекла дорогу и врезалась в здание.
В результате столкновения водитель получил тяжелые травмы. Мужчина скончался на месте происшествия.
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Специалисты выясняют все обстоятельства и причины ДТП.
