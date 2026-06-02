В новосибирском госпитале ветеранов войн №2 сменился главный врач

В Новосибирской области назначен новый руководитель госпиталя ветеранов войн №2. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Министр здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заблоцкий представил коллективу нового главного врача. Должность заняла Анастасия Шуркевич.

Ранее она работала заместителем главного врача городской поликлиники №1. В Минздраве отметили её опыт в организации медицинской помощи и выразили уверенность в сохранении высокого уровня работы учреждения.

Также на встрече поблагодарили Людмилу Канунникову. Она руководила госпиталем 35 лет. За многолетнюю работу ей вручили Почетную грамоту губернатора Новосибирской области.

По данным ведомства, за время её руководства госпиталь стал одним из ключевых медицинских учреждений региона. Сейчас здесь проходят лечение и реабилитацию ветераны боевых действий и участники специальной военной операции.