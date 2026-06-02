Дыхание древних традиций в Художественном музее на выставке о культуре ханты и манси

В Новосибирском государственном художественном музее открылась масштабная выставка «Ханты и манси – часть Великой России». Выставочный проект организован совместно с Институтом археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук и приурочен к Году единства народов России.

Впервые на площадке Художественного музея представлена грандиозная выставка, открывающая завесу над малоизвестными, но богатейшими пластами культурного наследия ханты и манси. Гости выставки смогут увидеть более 200 предметов из археологических комплексов XV-XVII вв. и этнографические материалы XVIII-начала XXI в., что позволит проследить развитие культуры этих народов на протяжении шести столетий.

Уникальный проект представляет собой не просто экспозицию, а глубокое погружение в самобытную культуру, многовековую историю и неповторимый быт коренных народов Севера.

На вернисаже присутствовали представители общественных организаций, учреждений культуры и образования, руководители дипломатических представительств иностранных государств в Новосибирской области. Они отметили масштаб выставки, её оригинальное оформление, значимость в сохранении истории этнического разнообразия народов России. Открытие выставки сопровождалось яркими выступлениями творческих коллективов: музыкальной группы «Этно-табор» и заслуженного коллектива народного творчества РФ, ансамбля народного танца «Сибирские узоры» под руководством Всеволода Шкаровского.

Директор Новосибирского художественного музея Екатерина Болдырева поздравила всех присутствующих с открытием выставки и сказала, что проект посвящен Году единства народов России, который был объявлен по решению Президента РФ Владимира Владимировича Путина. Он посвящён укреплению дружбы, мира и согласия между всеми народами нашей большой и многонациональной страны.

«Художественный музей уделяет большое внимание сохранению исторической памяти и передаче культурного наследия, – подчеркнула Екатерина Валентиновна. – Ведь прошлое – это очень серьёзный фундамент для настоящего и будущего нашей страны».

Спикер отметила, что новая выставка – не первый совместный проект НГХМ и Института археологии и этнографии СО РАН: работа над выставками «Сны Сибири» и «Ханты и манси – часть Великой России» стала незабываемым опытом для команд и музея, и института. Екатерина Болдырева выразила слова искренней благодарности Институту археологии и этнографии за сотрудничество.

«Проект «Ханты и манси – часть Великой России» будет интересен абсолютно всем, потому что это история нашей малой родины, родной и любимой Сибири», – резюмировала директор НГХМ.

И.о. директора Института археологии и этнографии СО РАН, доктор исторических наук Антон Анойкин в своем приветствии подчеркнул, что экспозиция предоставила жителям и гостям региона исключительную возможность ближе познакомиться с историческим и культурным наследием хантов и манси. Он отметил: «Данный проект демонстрирует симбиоз двух сфер – науки и художественного творчества – в пространстве Художественного музея».

Выставка демонстрирует этнокультурное многообразие России – самую важную тему Года единства народов России, добавил Аркадий Бауло, куратор выставки, заместитель директора Института археологии и этнографии СО РАН по научной работе, доктор исторических наук. «Не бывает маленьких народов, бывают большие культуры. И вот это многонациональное разнообразие составляет культурный ландшафт нашей страны. А ханты и манси вобрали в себя наследие многих мировых культур, которое мы сегодня с удовольствием презентуем в Новосибирском художественном музее!», – отметил спикер.

С приветственным словом выступила директор Государственной публичной научно-технической библиотеки СО РАН, доктор исторических наук Ирина Лизунова. «2026 год объявлен Президентом России Годом единства народов России – и это направление, которым наши учреждения занимаются многие годы – заметила она. – Выставка, которая сегодня открывается, восхитительна. С каждым своим посещением Художественного музея я нахожу, что НГХМ становится всё краше, многофункциональнее и современнее!», – сказала директор ГПНТБ СО РАН.

В завершение мероприятия для участников вернисажа была проведена кураторская экскурсия. Особое внимание было уделено нескольким ключевым экспонатам, которые, по мнению кураторов, являются визитной карточкой выставки.

В частности, гостям рассказали о легендарном Нильдинском блюде, созданном в VIII – начале IX века в Средней Азии и ставшем центральным предметом священного места «Сына Пелымского бога» в затерянном в сибирской тайге селении Верхнее Нильдино. Подобных блюд в России известно всего два. Второе, Аниковское блюдо, обнаружено в 1909 году в Пермской губернии и стало одним из сокровищ Эрмитажа.