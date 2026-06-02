сегодня 19:20
спорт

В Новосибирске впервые проведут чемпионат России по гиревому спорту

Фото: Сиб.фм / Magnific
Новосибирск впервые станет местом проведения чемпионата России по гиревому спорту. Соревнования пройдут с 3 по 5 июня. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Турнир состоится в областном центре волейбола Локомотив Арена на улице Ипподромской.

Участниками чемпионата станут более 200 спортсменов из 41 региона России. Среди них около десяти заслуженных мастеров спорта и более 30 мастеров спорта международного класса.

В программу соревнований вошли основные дисциплины гиревого спорта: толчок, толчок по длинному циклу, рывок, эстафета и жонглирование гирями.

Торжественная церемония открытия чемпионата пройдет 3 июня в 15:00. Организаторы ожидают, что турнир станет одним из крупнейших спортивных событий региона этого лета.

Игорь Кириченко
Журналист

