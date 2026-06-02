В Новосибирске завершили многолетнюю историю со строительством гостиницы «Турист»

1 июня 2026 года городские власти выдали разрешение на ввод в эксплуатацию многофункционального комплекса на площади Карла Маркса. Этот объект долгие годы называли самым известным долгостроем региона.

Мэр Максим Кудрявцев сообщил, что строительство шло 58 лет. За это время работы несколько раз останавливались и снова начинались. Финальный этап стал возможен после того, как в проект пришёл инвестор. Он довёл объект до полной технической готовности вместе со специалистами города. Сейчас внутри продолжаются работы по оснащению.

История здания началась в 1968 году. В 1985 году стройку остановили. Новый этап начался в 2019 году. Проектом занялась компания ООО «ТУРСИБ-Б». Старое здание полностью перестроили. Его подняли до 25 этажей. В комплексе сделали около 200 номеров. В нижней части разместили два конференц-зала, ресторан и выставочные залы. Также есть подземная парковка на 60 мест. От здания проложили переход к станции метро.

По словам Оксаны Вялковой, которая будет управлять комплексом, объект откроют как общественное пространство. Жителям города будут доступны спа-зона, фитнес, рестораны и коворкинги. Посещение не ограничат только гостями отеля.

Проект на этом не заканчивается. В планах строительство второго здания гостиницы. Власти и подрядчик считают, что это изменит облик площади Карла Маркса и улицы Ватутина.