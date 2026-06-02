Судебные приставы отобрали машину у 43-летнего жителя Новосибирской области

В Сузунском районе Новосибирской области судебные приставы жёстко проучили злостного должника.

43-летний местный житель накопил целый ворох неоплаченных штрафов ГИБДД. В отношении него открыли 13 исполнительных производств. Однако мужчина не спешил расставаться с деньгами и попросту игнорировал вызовы. Тогда пристав принял решение о принудительном приводе.

Уклонение от административного наказания обернулось для сибиряка 6 сутками ареста. Проведя несколько дней под стражей, он резко нашёл средства и полностью погасил долг в размере 28 400 рублей. Но на этом неприятности не закончились. Суд также постановил конфисковать его автомобиль Toyota Carina. Основанием стало повторное управление машиной в состоянии опьянения.

Иномарку изъяли и передали на реализацию. Согласно разъяснениям Верховного суда РФ, транспортное средство подлежит конфискации, даже если оно находится в совместной собственности супругов. Главное условие — машина должна принадлежать обвиняемому. Если же изъять авто физически невозможно, суд вправе обратить взыскание на другое имущество нарушителя.

