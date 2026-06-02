В Новосибирске модернизируют материально-техническую базу сотен образовательных учреждений

В Новосибирске начали подготавливать образовательные учреждения к новому учебному году. На укрепление материально-технической базы школ и детских садов в 2026 году предусмотрено более 569 млн рублей, из которых 461 млн выделен из городского бюджета.

Мэр города Максим Кудрявцев на оперативном совещании отметил, что системная работа по подготовке начинается уже в начале лета. Он напомнил, что в прошлом году капитальный ремонт 21 здания позволил создать дополнительно более двух тысяч учебных мест. В текущем году в рамках федерального проекта «Все лучшее детям» нацпроекта «Молодёжь и дети» начнется капремонт школы № 47 в Кировском районе. На эти работы и оснащение здания выделено 143 млн рублей из бюджетов разных уровней. Контракт с подрядчиком уже заключен, а завершить обновление планируют к 1 сентября 2027 года.

В ходе обновления в девяти учреждениях обновят фасады, в 109 – кровли, а также заменят окна. Кроме того, запланирован ремонт пищеблоков в семи организациях и санитарных узлов в 23-х. Предусмотрено асфальтирование территорий, замена ограждений и полная подготовка всех школ и садов к отопительному сезону. Параллельно по поручению градоначальника проводится обследование технического состояния образовательных организаций.

Заместитель мэра Валерий Шварцкопп сообщил о формировании заявок на федеральные субсидии для капремонта на 2028–2029 годы. Положительное заключение о достоверности определения сметной документации уже получили семь учреждений, шесть находятся на проверке, а для четырех документы находятся в стадии разработки.

Максим Кудрявцев подчеркнул, что в городе не только ремонтируют существующие здания, но и активно строят новые. Глава Новосибирска уточнил, что возведение школ и детсадов идет по двум направлениям: застройщики создают социальную инфраструктуру в новых жилых массивах (в активной стадии находятся две школы на 1100 мест каждая), а также ведется строительство за счет бюджетных средств. В частности, начато возведение нового корпуса школы № 189 на улице Выборной в Октябрьском районе и продолжается строительство дополнительного корпуса лицея № 113 на улице Бориса Богаткова в Дзержинском районе.

Также стартовал второй этап реконструкции Новосибирского экономического лицея на улице Крылова. Мэр поручил взять на особый контроль оснащение нового здания музыкальной школы на улице Терешковой в Советском районе, которое планируется ввести в эксплуатацию уже в сентябре.

Заместитель мэра – начальник департамента строительства и архитектуры Евгений Улитко добавил, что механизм комплексного развития территорий (КРТ) позволяет привлекать инвестиции для создания 2700 мест в детских садах и более 5200 мест для школьников. В рамках этих договоров предусматривается строительство 15 дошкольных учреждений, капитальный ремонт и возведение девяти школьных зданий. Новые здания садов на улицах Крылова и Гаранина уже сданы, а в микрорайонах «Европейский берег» и «Ясный берег» продолжается строительство крупных образовательных комплексов. Ведется реконструкция корпуса лицея № 22 «Надежда Сибири».