Новосибирский Роспотребнадзор начал проверку после сообщений об отравлении детей

В Новосибирской области специалисты начали санитарно-эпидемиологическое расследование. Поводом стали сообщения о массовом отравлении детей после выпускных в парке «Джунгли Сити». Об этом сообщили в региональном управлении 2 июня.

После праздника у части детей появились симптомы кишечной инфекции. Среди них рвота, диарея и высокая температура. Несколько пострадавших были доставлены в инфекционную больницу.

Проверку проводит Роспотребнадзор по Новосибирской области. В ведомстве заявили, что специалисты оценивают все этапы организации питания и проведения мероприятий.

Также проверяются условия хранения и перевозки продуктов. Отдельно изучаются возможные пути распространения инфекции.

Специалисты проведут лабораторные исследования. По итогам проверки будут приняты меры.