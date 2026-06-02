В Новосибирске одновременно строят четыре школы: часть объектов возводят за счёт инвесторов

В Новосибирске одновременно ведётся строительство четырёх новых школ. Об этом на оперативном совещании сообщил мэр города Максим Кудрявцев.

Два образовательных учреждения строятся за счёт инвесторов. Они появятся в новых жилых микрорайонах. Каждая школа рассчитана на 1100 учеников и возводится одновременно с жилой застройкой.

Ещё два объекта финансируются из городского бюджета. В Октябрьском районе на улице Выборной началось строительство корпуса школы №189. В Дзержинском районе продолжается возведение дополнительного корпуса лицея №113.

Также в городе уже открылся новый корпус экономического лицея. Сейчас там продолжается второй этап реконструкции основного здания. Работы включают ремонт кровли и установку навесного фасада.