Сварщики Новосибирской области поборются за 1 млн рублей

В Новосибирске стартовал региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Сварщик». Соревнования проходят в рамках национального проекта «Кадры», который направлен на развитие профессиональных навыков и поддержку рабочих специальностей.

За победу борются 11 опытных специалистов. Лучший участник получит право представить Новосибирскую область на федеральном этапе конкурса в Перми. Главный приз всероссийского финала составит 1 миллион рублей.

Профессия сварщика остается одной из самых востребованных в регионе. По данным сервиса по поиску работы, средняя зарплата таких специалистов в Новосибирске в 2026 году достигла почти 122 тысяч рублей.

При этом работодатели предлагают и более высокий доход. На рынке труда встречаются вакансии с заработной платой свыше 200 тысяч рублей, особенно при работе вахтовым методом.

Эксперты отмечают, что спрос на квалифицированных сварщиков продолжит расти. Это связано с реализацией крупных инвестиционных проектов, а также с модернизацией промышленных предприятий и строительной отрасли региона.