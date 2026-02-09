82.76% -1.2
вчера 18:20
общество

В Новосибирске мигранты спрятались от силовиков среди тюков в торговом центре «Восход»

Фото: Сиб.фм
Очередную проверку в местах массового пребывания мигрантов провели сотрудники военного следственного отдела СКР по Новосибирскому гарнизону совместно с полицией.

На этот раз силовики пришли в торговый центр «Восток». По информации Vn.ru, в здании выявили 32 выходца из стран ближнего зарубежья. Восемь человек имели российское гражданство, однако на воинском учёте не состояли. Проверка документов показала, что исполнять воинскую обязанность они не планировали.

Граждан России доставили в военный комиссариат, где их поставили на учёт. Представитель военного ведомства отметил, что во время рейда некоторые мигранты пытались скрыться, прячась среди тюков и вешалок с одеждой.

Их жёны также предпринимали попытки спрятать мужей, но все нарушители были обнаружены.

Игорь Кириченко
Журналист

