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общество

Предпринимателям из Новосибирска вынесли приговор по делу о коррупции в Корпорации развития

Фото: Сиб.фм
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Заельцовский районный суд Новосибирска поставил точку в деле о коррупционном финансировании. На скамье подсудимых оказались предприниматели Рамиль и Артём Муслимовы, обвинённые в даче взятки руководителю АО «Корпорация развития Новосибирской области». Этот эпизод является частью громкого процесса над Александром Зыряновым, который сейчас слушается в Центральном районном суде.

Следствие установило, что бизнесмены направили 11 миллионов рублей на проведение кинофестиваля «Семейные традиции». Однако правоохранители разглядели в этом не меценатство, а взятку в особо крупном размере. По версии обвинения, телевизионные сюжеты и публикации о мероприятии носили заказной характер и были призваны прославлять персону главы Корпорации развития. Взамен, как полагает следствие, коммерсанты получили доступ к выгодному контракту. Сам Александр Зырянов категорически отвергает все обвинения, утверждая, что за имиджевые проекты следствие выдало обычные анонсы фестиваля.

29 мая суд признал Рамиля и Артёма Муслимовых виновными по части 5 статьи 291 УК РФ. Каждому из фигурантов назначили наказание в виде штрафа в размере 2 миллионов рублей. Как сообщили изданию «Прецедент» в суде, приговор пока не вступил в законную силу и у защиты есть возможность его обжаловать.

Ранее сообщалось, что трое новосибирцев получили по 7 лет строгого режима за попытку сбыта гашиша.

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Кристина Уколова
Журналист

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