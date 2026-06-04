Камеры с распознаванием лиц установят на четырёх нелегальных свалках Новосибирска

В Новосибирской области начинают технологичную войну с нелегальными свалками. Министерство цифрового развития и связи региона разместило тендер на оказание услуг по круглосуточному видеонаблюдению за четырьмя проблемными точками, куда годами свозят отходы. Максимальная стоимость контракта составляет 2,2 миллиона рублей.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен установить 11 интеллектуальных камер. Оборудование появится в Ленинском районе на улице Большой, 243 и на улице Широкой, 32, где разместят две и три камеры соответственно. Два устройства смонтируют у озера «Спартак» в Калининском районе, а самую мощную группу из четырёх камер направят на очаг в Дзержинском районе на улице Москворецкой, 83а. Часть техники сделают поворотной, чтобы охватывать максимальную площадь, включая места разгрузки.

Главная задача системы — распознавание государственных регистрационных знаков. Фиксация будет вестись непрерывно, а вот интеллектуальный модуль станет анализировать номера ежедневно с 9:00 до 18:00. Видеопоток должен оставаться цветным и чётким, с разрешением не ниже 1920×1080 пикселей даже в сумерках и при экстремальных температурах от -40 до +60 градусов. Каждое зафиксированное нарушение оставит цифровой след: в личном кабинете заказчика автоматически сформируется карточка с фотографией номера, распознанным текстом, точным временем и ссылкой на архив. Все данные будут храниться в облаке не менее 30 дней.

В контракте жёстко прописана ответственность за технические сбои. Если камера проработает суммарно более 48 часов в течение месяца, услуга за неё в этом периоде считается неоказанной. Ожидается, что видеофиксация поможет выявлять владельцев грузовиков, сбрасывающих строительный и бытовой мусор в оврагах и пустырях. По действующим нормам, штраф для граждан может достигать 120 тысяч рублей, а для должностных лиц и организаций — значительно выше. Приступить к выполнению контракта необходимо уже 6 июля 2026 года, а завершится он 15 декабря.

Ранее сообщалось, что камеры с искусственным интеллектом начнут следить за самокатчиками в Новосибирске.