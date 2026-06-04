Нефтетрейдер Лацких предупредил о двойном повышении цен на бензин и дизель в Новосибирске

В Новосибирской области бензин и дизельное топливо подорожают дважды в ближайшие дни. Об этом это в интервью Сиб.фм заявил президент Ассоциации независимых нефтетрейдеров Российского топливного союза «Сибирь-ГСМ» в регионе Сергей Лацких.

«В Москве и европейской части России наблюдаются проблемы с бензином марки АИ-95. Это связано с нанесением ущерба мощностям топливо-энергетического комплекса. Речь о выводе из строя атаками БПЛА нескольких предприятий, выпускающих такой вид топлива. На бирже наблюдается дефицит отдельных видов топлива, нас ожидает двойное подорожание (не вдвое, а два раза) дизеля и бензина в ближайшие дни. Речь о всех категориях. О предстоящем повышение уже официально заявили участника рынка На Новосибирской области все это тоже отразится, говорю абсолютно точно»,- заявил Лацких.

Эксперт при этом отметил большой вклад руководства Западно-Сибирской дирекции РЖД в урегулирование непростой ситуации на рынке «буквально в ручном режиме».

Напомним, в Москве на отдельных автозаправочных станциях 3 июня уже ввели ограничения на продажу топлива. В Троицке действуют лимиты. Один человек может купить не более 60 литров бензина и до 100 литров дизельного топлива. Схожие меры вводятся на ряде АЗС Петербурга.