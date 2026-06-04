Более 560 многодетных семей Новосибирской области получат пособие после пересмотра отказов

Отделение Социального фонда России по Новосибирской области провело масштабный пересмотр выплат для многодетных родителей. Изменения коснулись более 560 семей региона, воспитывающих трёх и более детей. Ранее в 2026 году эти семьи получили отказ в продлении единого пособия из-за того, что их среднедушевой доход превысил установленный лимит в пределах 10 процентов.

Пересмотреть решения позволили недавние поправки в законодательство. Благодаря им региональное Отделение СФР смогло аннулировать ранее вынесенные отказы без каких-либо усилий со стороны граждан. Заместитель управляющего ОСФР по Новосибирской области Оксана Бабаскина подчеркнула, что заявления пересмотрели в беззаявительном порядке, и родителям не потребовалось никуда обращаться. Пособие назначили с того месяца, когда семья изначально подала заявку. Если обращение поступило в январе, то выплату начислят с января 2026 года.

Размер пособия установлен на уровне 50 процентов регионального прожиточного минимума на ребёнка, что в Новосибирской области составляет 9 тысяч рублей. Деньги перечисляются сразу за весь период, начиная с даты подачи заявления. В региональном отделении Соцфонда уже стартовали выплаты. При этом в ведомстве уточнили, что автоматический пересмотр не распространяется на семьи, которые обращаются за пособием впервые. Для них продолжает действовать стандартный порядок назначения с проверкой дохода, не превышающего 18 560 рублей в месяц на человека.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области изменился график выплаты пенсий на июнь.