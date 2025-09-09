С октября новосибирским пенсионерам увеличат пенсии

С октября 2025 года в России автоматически увеличат пенсии для пенсионеров, достигших 80 лет. Перерасчет коснется тех, чей юбилей пришелся на сентябрь.

Пенсии будут увеличены на 10,2 тыс рублей, включая удвоенную фиксированную выплату в 8,9 тыс рублей и доплату за уход в 1,3 тыс рублей.

Так, например, если страховая пенсия составляет 37 тыс рублей, после перерасчета она вырастет до 47 тыс рублей — более чем на 27%.

Процесс пересмотра пенсий будет осуществлен автоматически.

