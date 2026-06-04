Новосибирских строителей могут поддержать новыми федеральными мерами для МСП

Федеральный Минстрой готовит дополнительные меры поддержки для строительных компаний, и эта тема напрямую касается подрядчиков из Новосибирской области. Детали обсуждались на встрече главы Министерства строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина с президентом Национального объединения строителей Антоном Глушковым.

В пресс-службе ведомства уточнили, что разговор предметно коснулся разработки и внедрения новых механизмов помощи именно для малого и среднего предпринимательства. Именно такие организации составляют абсолютное большинство подрядных и субподрядных компаний в регионах, включая Новосибирск, и острее всего реагируют на любые колебания в отрасли.

Кроме того, Файзуллин распорядился усилить мониторинг за численностью и текущим положением подрядных организаций. Особое внимание поручено уделять тем компаниям, которые задействованы в реализации крупных федеральных и социально значимых проектов. Для Новосибирска, где активно строятся инфраструктурные и социальные объекты, такой контроль особенно актуален.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области строители школы устроили забастовку из‑за невыплаты зарплаты.