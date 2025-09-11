В Новосибирске создали препарат против гриппа из лекарственного растения

Ученые разработали новый препарат для борьбы с гриппом на основе растения из Горного Алтая.

Специалисты научного центра «Вектор» и Центрального Сибирского ботанического сада создали лекарство, используя экстракт корней редкого вида сабельника — сабельника Залесова.

В ходе исследований было установлено, что полученное соединение эффективно против опасных штаммов вируса, включая гонконгский и птичий грипп. По данным испытаний, разработка показала более высокую результативность по сравнению с существующими противовирусными средствами.

Для создания препарата применялась экстракция корневой системы растения с помощью водно-этанольного раствора. Разработка уже защищена патентом. Ученые полагают, что их открытие может сыграть важную роль в противодействии гриппу, который остается одним из самых массовых инфекционных заболеваний в мире.

