В Новосибирске в метро 20-летний молодой человек упал под рельсы

В Новосибирске на станции метро «Площадь Ленина» произошел инцидент – двадцатилетний молодой человек упал на рельсы, оказавшись, по словам очевидцев, под вагоном поезда.

Оперативные службы прибыли на место происшествия в течение нескольких минут. К этому моменту, машинисты уже помогли пострадавшему выбраться. Спасатели оказали первую помощь и доставили его в машину скорой помощи.

Предварительно установлено, что падение произошло из-за неосторожности самого молодого человека, который оступился.

В правоохранительных органах подтвердили факт происшествия, отметив, что пострадавший был доставлен в медицинское учреждение. В результате падения молодой человек получил травму колена, ему оказана необходимая медицинская помощь.

