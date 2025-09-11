82.76% -1.2
сегодня 21:32
проиcшествия

В Новосибирске в метро 20-летний молодой человек упал под рельсы

Фото: пресс-служба спасателей МАСС
В Новосибирске на станции метро «Площадь Ленина» произошел инцидент – двадцатилетний молодой человек упал на рельсы, оказавшись, по словам очевидцев, под вагоном поезда.

Оперативные службы прибыли на место происшествия в течение нескольких минут. К этому моменту, машинисты уже помогли пострадавшему выбраться. Спасатели оказали первую помощь и доставили его в машину скорой помощи.

Предварительно установлено, что падение произошло из-за неосторожности самого молодого человека, который оступился.

В правоохранительных органах подтвердили факт происшествия, отметив, что пострадавший был доставлен в медицинское учреждение. В результате падения молодой человек получил травму колена, ему оказана необходимая медицинская помощь.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в новосибирском метро появился новый голос.

Денис Дычаковский
Журналист

