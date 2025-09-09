В новосибирском метро появился новый голос

В Новосибирском метрополитене завершился конкурс на выбор нового диктора.

Победительницей стала Наталья Ермакова — профессиональный лектор-музыковед с 14-летним стажем работы в филармонии, выпускница теоретического факультета Новосибирской консерватории имени М.И. Глинки.

Как сообщила директор Новосибирской филармонии Анна Терешкова в социальных сетях, голос Ермаковой уже можно услышать на первом пути метро в направлении станции «Площадь Маркса». В конкурсе принимали участие не только артисты местных театров, но и опытные телевизионные дикторы.

