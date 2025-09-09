82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
09 сентября, 14:21
пробки
5/10
погода
+19.6°C
курсы валют
usd 82.33 | eur 96.56
82.76% -1.2
сегодня
09 сентября, 14:21
пробки
5/10
погода
+19.6°C
курсы валют
usd 82.33 | eur 96.56
сегодня 10:40
общество

В новосибирском метро появился новый голос

Фото: Сиб.фм

В Новосибирском метрополитене завершился конкурс на выбор нового диктора.

Победительницей стала Наталья Ермакова — профессиональный лектор-музыковед с 14-летним стажем работы в филармонии, выпускница теоретического факультета Новосибирской консерватории имени М.И. Глинки.

Как сообщила директор Новосибирской филармонии Анна Терешкова в социальных сетях, голос Ермаковой уже можно услышать на первом пути метро в направлении станции «Площадь Маркса». В конкурсе принимали участие не только артисты местных театров, но и опытные телевизионные дикторы.

Ранее сообщалось, что станция метро «Спортивная» в Новосибирске побила рекорд посещаемости в день матча КХЛ.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.