Станция метро «Спортивная» в Новосибирске побила рекорд посещаемости в день матча КХЛ

Станция метро «Спортивная» в Новосибирске установила рекорд посещаемости 7 сентября, приняв 16 898 пассажиров в день первого матча чемпионата КХЛ сезона 2025/2026.

Об этом сообщает precedent.tv со ссылкой на мэрию.

Для обеспечения бесперебойной работы метрополитена в этот день были задействованы три резервных состава, а интервалы между поездами сокращены до трёх минут. Для сравнения: в день открытия станции 5 сентября пассажиропоток составил около шести тысяч человек.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев отметил, что, несмотря на интенсивный поток пассажиров после матча, станция функционировала в штатном режиме. Он подчеркнул стратегическую важность «Спортивной» как элемента развивающегося кластера, который включает ледовую арену мирового уровня, парк «Арена» и перспективный проект парка «Усть-Тула».

