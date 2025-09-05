На открытии станции метро «Спортивная» произошла давка

В день открытия долгожданной станции метро «Спортивная» желающих проехать на ней и посмотреть ее было так много, что произошла давка из-за наплыва большого количества людей.

Жители столицы Сибири давно ждали эту станцию и потому на месте быстро сформировалась толпа, достаточно скоро на "Спортивной" стало очень тесно.

Началась настоящая давка, поскольку желающих проехать было слишком много. К счастью, никто при этом не пострадал.

Это говорит о том, насколько востребованной является новая станция, и как ждали жители Новосибирска возможности проехать по новому маршруту на метро.

Ранее Сиб.фм писал о том, что строительство станции метро «Спортивная» в Новосибирске обошлось в 3,7 млрд рублей.