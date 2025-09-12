2 года назад пилоты посадили самолёт с пассажирами в поле под Новосибирском. Что стало с участникам событий и Airbus?

Два года спустя после инцидента с рейсом Сочи-Омск, едва не обернувшегося катастрофой, командир воздушного судна предстанет перед судом. 12 сентября 2023 года во время захода на посадку в Омске на борту самолета, перевозившего 167 человек, сработала сигнализация о падении давления в гидросистеме.

Командир принял решение прервать посадку и направиться в Новосибирск. Это решение, как выяснилось позднее, было основано на ошибочной оценке ситуации и неверном расчете запаса топлива.

Следствие установило, что пилот, ошибочно полагая, что шасси не убраны, запросил расчет топлива с учетом повышенного расхода. В результате экипаж получил ложные данные о достаточном запасе топлива для достижения Новосибирска. В действительности, горючее закончилось за 200 км до пункта назначения.

Благодаря мастерству командира, лайнер удалось посадить на пшеничное поле, избежав жертв и серьезных повреждений. Сумма ущерба, нанесенного самолету, составила 118 миллионов рублей, а впоследствии воздушное судно было разобрано и вывезено авиакомпанией.

Несмотря на отсутствие погибших, было возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ. Росавиация и Следственный комитет, проведя расследования, пришли к выводу, что причиной инцидента стали ошибочные действия командира экипажа.

После длительного процесса ознакомления с материалами дела, включая объявление пилота в розыск за неявку на следственные действия, дело передано в суд. 12 сентября подсудимый получит возможность ходатайствовать о прекращении уголовного преследования в связи с истечением срока давности по нереабилитирующим основаниям.

Сейчас же уголовное дело в отношении бывшего командира экипажа «Уральских авиалиний» Сергея Белова, совершившего посадку самолета Airbus A320 на поле в Новосибирской области в сентябре 2023 года, направлено для рассмотрения в мировой суд. Материалы были переданы в мировой суд №1 Барабинского района Новосибирской области в преддверии истечения двухлетнего срока давности по данному делу. Пилоту инкриминируется нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Отмечается, что обвиняемый свою вину не признает.

Авиакомпания «Уральские авиалинии», признанная потерпевшей стороной, приняла решение не подавать гражданский иск к пилоту, посадившему самолет на поле. Однако, девять пассажиров, пострадавших в результате инцидента, заявили о требованиях компенсации морального вреда, общая сумма которых превышает 9 миллионов рублей. В связи с этим, имущество пилота было арестовано. Сообщается, что в случае прекращения уголовного дела, рассмотрение данных исков продолжится в рамках гражданского судопроизводства. Ни обвиняемый, ни представители авиакомпании не дают комментариев по данному вопросу.

