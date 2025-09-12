Аккаунты новосибирцев в МАХ мошенники массово продают в Даркнете

Резко увеличилось количество предложений по аренде аккаунтов от государственного мессенджера МАХ в DarkNet.

Как сообщает издание «Коммерсантъ», ссылаясь на экспертов компании «Инфосистемы Джет», на теневых интернет-площадках и в Telegram-каналах ежедневно появляется до тысячи подобных объявлений. Стоимость услуг варьируется от 10 до 250 долларов за час использования чужого профиля. Об этом пишет издание BFM-Новосибирск.

В МВД России подтверждают эту информацию и уточняют, что основными поставщиками аккаунтов становятся школьники и студенты. Молодые люди рассчитывают на легкий заработок, не осознавая возможной ответственности.

По данным заместителя председателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова, озвученным на Восточном экономическом форуме, через МАХ уже осуществляется около 9% всех мошеннических звонков в стране. Эксперты не исключают, что в худшем сценарии эта доля может возрасти до 22%.

Для противодействия мошенничеству разработчик мессенджера начал сотрудничество с «Лабораторией Касперского» для внедрения автоматизированных систем проверки номеров. Также ведутся работы по интеграции антифрод-решений от Сбера, предназначенных для выявления подозрительных звонков и транзакций.

При этом с 1 сентября в России действует запрет на передачу SIM-карт и аккаунтов, включая профили в мессенджерах, социальных сетях и игровых сервисах, третьим лицам. Исключение составляют только случаи передачи близким родственникам без коммерческой выгоды. Нарушителям грозит административный штраф в размере до 700 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет.