сегодня
12 сентября, 18:41
пробки
6/10
погода
+10.9°C
курсы валют
usd 85.66 | eur 99.73
сегодня 16:29
общество

Александр Аксёненко проголосовал на выборах в Новосибирской области

Фото пресс-службы Александра Аксёненко
«Сегодня утром выполнил дело №1 в списке своих дел – отправился на избирательный участок, чтобы исполнить свой гражданский долг», – сообщил в пятницу, 12 сентября, депутат Государственной Думы РФ.

«12, 13 и 14 сентября в нашем регионе проходят выборы депутатов Законодательного Собрания, Совета депутатов Новосибирска и других муниципальных образований Новосибирской области. Это событие определит нашу жизнь и судьбу нашей любимой Новосибирской области на ближайшие годы», – отметил он.

Парламентарий рассказал, что не пропускает ни одной избирательной кампании и выразил уверенность, что участвовать в выборах должен каждый гражданин, который хочет сделать свою жизнь более справедливой и повлиять на ситуацию в регионе: «Чем больше людей примет участие в голосовании, тем громче будет звучать голос простого человека в кабинетах власти!»

«Призываю вас, дорогие земляки, проявить активность и гражданскую сознательность, прийти на избирательные участки и сделать свой справедливый выбор!», – добавил Александр Аксёненко.

0
Галина Дидан
Журналист

