Дофаминовый самообман: психолог объяснила, когда погоня за красотой становится опасной

В современном мире, одержимом идеальной внешностью, социальные сети пестрят отфильтрованными образами, а клиники эстетической медицины предлагают быстрые решения.

Но где проходит грань между здоровым желанием стать лучше и опасной зависимостью от «тюнинга»? Эксперт-психолог Ирина Муракаева раскрыла изданию «Аргументы и факты», почему бесконечное самосовершенствование часто ведет не к счастью, а в тупик непринятия себя.

По словам специалиста, корень проблемы лежит не в желании похудеть или исправить нос, а в глубоком внутреннем конфликте, заложенном еще в детстве. Она объясняет, что если ребенок не получил от родителей безусловного принятия, то во взрослом возрасте он будет смотреть на себя их критикующими глазами и постоянно испытывать недовольство собой, слепо следуя навязанным идеалам в попытке заслужить любовь.

Эксперт подчеркивает, что важно различать здоровое саморазвитие и токсичную гонку. Ключевое отличие кроется в мотивации. Здоровое стремление, по ее мнению, исходит из любви к себе и приносит радость. Токсичное непринятие, напротив, основано на ненависти и самобичевании. В таком случае даже достижение цели (например, после пластической операции) не приносит удовлетворения, а человек тут же находит новый «недостаток».

Этот замкнутый круг психолог называет дофаминовой зависимостью. Она поясняет, что после внешнего изменения человек испытывает кратковременную радость, получая дофаминовое подкрепление, и в надежде повторить это ощущение идет на следующий «тюнинг». Таким образом и формируется зависимость, ведь глубинная потребность в любви и безопасности так и остается неудовлетворенной.

Психолог отмечает, что особенно уязвимы перед этим подростки, чья психика не успевает адаптироваться к быстрым телесным изменениям. Для них небольшое недовольство собой — вариант нормы. Но если оно перерастает в ненависть, это серьезный сигнал для родителей о необходимости обратиться к психотерапевту. Социальные сети лишь усугубляют ситуацию, создавая иллюзию мира идеальных людей и занижая самооценку уязвимой молодежи.

А кроме того, учитывая наступление в Новосибирске осени и связанной с ней осенней хандры, особое внимание стоит уделить чувствам и эмоциям ребенка в этот непростой период. И своим, кстати, тоже!

Родителям эксперт советует не обесценивать чувства ребенка, а спокойно говорить с ним, делиться своим опытом и показывать, что любовь не зависит от внешности. Она предупреждает, что простых техник здесь не существует. Принятие себя — это «фундамент» личности, и если он с дефектом, то «переклеиванием обоев» (внешними изменениями) проблему не решить. Это требует глубокой и кропотливой психотерапевтической работы.