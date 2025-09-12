Губернатор Новосибирской области Травников и мэр Кудрявцев проголосовали на выборах

Сегодня, 12 сентября, в Новосибирской области стартовало трехдневное голосование на выборах в Законодательное Собрание и Совет депутатов. Напомним, что избирательные участки будут работать 12, 13 и 14 сентября.

В выборах уже приняли участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников и мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

“Нам предстоит выбрать депутатов Законодательного собрания и Совета депутатов города Новосибирска, депутатов муниципального уровня. Приходите на избирательные участки и голосуйте за тех, кто сможет обеспечить достойное развитие нашей Новосибирской области!”, — написал губернатор в своем Telegram-канале.

В свою очередь, мэр города отметил важность участия в выборах всех горожан, так как ”от депутатов в Заксобрание и Горсовет зависит принятие важных решений для города: бюджет, городские программы и нормативные акты, определяющие развитие Новосибирска”.

Напомним, что в Новосибирской области пройдет более 340 выборных кампаний.