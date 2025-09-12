Крупный банк принял участие в молодежном форуме «ПроРегион»

Сбер выступил партнером молодёжного форума «ПроРегион» в Новосибирске, который объединил более 300 участников — студентов, молодых специалистов и представителей власти.

В рамках форума управляющий Новосибирским отделением Сбера Александр Солоп принял участие в панельной дискуссии «Укрепление человеческого капитала на территории региона». В обсуждении также участвовали представители власти и бизнеса.

Александр Солоп, управляющий Новосибирским отделением Сбера:

«Для Сбера развитие человеческого капитала — это не только работа с клиентами и сотрудниками, но и системная поддержка образования, молодёжных сообществ и предпринимательства. Мы верим, что в диалоге с молодёжью рождаются новые проекты, которые меняют регион к лучшему».

Валентина Дудникова, заместитель губернатора Новосибирской области:

«Подобные мероприятия помогают нам слышать и понимать молодых людей, видеть их запросы и предлагать новые решения. Участие Сбера в таких дискуссиях усиливает эффект и открывает дополнительные возможности для развития региона».

Особый интерес вызвало выступление директора новосибирского кампуса «Школы 21» Зинаиды Родионовой. Она представила методику обучения «равный равному» и поделилась примерами развития региональных IT-сообществ.

Зинаида Родионова, директор новосибирского кампуса «Школы 21»:

«Мы видим, что сила сообществ — в поддержке и обмене опытом. Когда знания передаются напрямую, от человека к человеку, это формирует живую среду, которая помогает региону быстрее расти и развиваться».