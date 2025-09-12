На территории опережающего развития «Линево» запустили в работу новый ТЛК

На территории опережающего развития «Линево» открылся новый транспортно-логистический комплекс.

Инвестиции в проект со стороны компании «ЭЛСИ-Логистика» составили 300 миллионов рублей, что значительно превышает первоначально запланированные 70 миллионов. В Корпорации развития Новосибирской области уточнили, что рост объема финансирования связан с расширением проекта. Об этом пишет РБК-Новосибирск.

Общая площадь комплекса достигла 16 тысяч квадратных метров, а его мощность позволяет единовременно хранить до 3 тысяч тонн продукции. Планируется, что ежемесячный грузооборот составит около 2 тысяч тонн. На площадке будут предоставляться услуги по упаковке продукции перед отправкой, комплектации сборных грузов и их отправке автомобильным транспортом, в том числе в контейнерах. Для хранения грузов предусмотрены открытые площадки, а также холодные и теплые склады.

Размещение современного логистического объекта в Искитимском районе признано стратегически важным. ТОР «Линево» расположена вблизи федеральной трассы с большим трафиком в направлении Искитима, Бердска и Новосибирска. Этот комплекс стал первым в районе подобного масштаба, тогда как аналогичные объекты ранее были сосредоточены преимущественно в областном центре. Его запуск позволит оптимизировать распределение грузопотоков и снизить логистическую нагрузку на Новосибирск.

Эксперты подчеркивают, что Новосибирск, как крупный транспортный узел, нуждался в вынесении части логистических операций за пределы города. Это должно ускорить процесс обработки грузов и разгрузить ключевые магистрали города и пригородов.

Компания «ЭЛСИ-Логистика», входящая в группу «ЭЛСИ», была зарегистрирована в рабочем поселке Линево в 2023 году. Строительство комплекса началось в 2024 году, а его первая очередь была введена в эксплуатацию уже в ноябре. Полное завершение работ намечено на октябрь 2025 года. По планам инвесторов, на новом объекте будет создано 80 рабочих мест.

