Новосибирск и Мьянму снова свяжут прямые рейсы авиации

С 5 октября авиакомпания Myanmar Airways запускает регулярные рейсы из России в Мьянму.

Направлениями станут города Мандалай и Янгон.

Перелет до Мандалая займет 6,5 часов, а путешествие до Янгона — немногим более 8 часов. Стоимость билетов начинается от 35 тысяч рублей в первый город и от 40 тысяч рублей — во второй. В цену авиабилета включена провоз багажа весом до 30 килограммов, а также питание на борту воздушного судна.

Авиасообщение между Россией и Мьянмой было восстановлено в сентябре 2023 года после тридцатилетнего перерыва. Это позволяет жителям двух стран вновь путешествовать прямыми рейсами.

