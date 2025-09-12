82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
12 сентября, 22:11
пробки
2/10
погода
+9.4°C
курсы валют
usd 84.37 | eur 99.33
82.76% -1.2
сегодня
12 сентября, 22:11
пробки
2/10
погода
+9.4°C
курсы валют
usd 84.37 | eur 99.33
сегодня 20:28
общество

Новосибирск и Мьянму снова свяжут прямые рейсы авиации

Фото: Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

С 5 октября авиакомпания Myanmar Airways запускает регулярные рейсы из России в Мьянму.

Направлениями станут города Мандалай и Янгон.

Перелет до Мандалая займет 6,5 часов, а путешествие до Янгона — немногим более 8 часов. Стоимость билетов начинается от 35 тысяч рублей в первый город и от 40 тысяч рублей — во второй. В цену авиабилета включена провоз багажа весом до 30 килограммов, а также питание на борту воздушного судна.

Авиасообщение между Россией и Мьянмой было восстановлено в сентябре 2023 года после тридцатилетнего перерыва. Это позволяет жителям двух стран вновь путешествовать прямыми рейсами.

Ранее Сиб.фм писал о том, что за лето новосибирский аэропорт Толмачево обслужил почти 2,9 млн пассажиров.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Денис Дычаковский
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.