Новосибирский депутат обвинил конкурентов в подкупе избирателей

По словам депутата горсовета от КПРФ Георгия Андреева, в ходе выборов в Заксобрание на округе №20 неизвестные подвозят людей на избирательные участки и предлагают им деньги за «правильный» голос.

«Неприкрытая скупка голосов продолжается. Я прошу губернатора Андрея Травникова, как руководителя местного отделения «Единой России» вмешаться в тот беспредел, который устроили в Дзержинском районе», – пишет Андреев в своем ТГ-канале.

В ответ на запрос Сиб.фм депутат прислал диктофонную запись, где неизвестные предлагают 1000 или 1500 рублей за то, чтобы «просто прийти и проголосовать».

«У школ стоят люди: 59-я школа, 177-я. Предлагают проголосовать за Евгения Лебедева и Юрия Коновалова. Мы сейчас их ловим, тормозим. Будем привлекать правоохранительные органы», – комментирует Андреев.

Сам Евгений Лебедев (вице-спикер седьмого созыва горсовета Новосибирска) настаивает на том, что «спектакль со спортсменами в масках» сняли сами коммунисты – и их уже не впервые ловят на подобных провокациях.

«Андреев – подлец и лжец, его давно гнать пора. По-другому сказать не могу», – заявил он.

В минувшем созыве депутатское кресло на округе №20 Заксобрания занимал Виталий Быков, представленный КПРФ.

Напомним, Сиб.фм продолжает рубрику «Выборы-2025».