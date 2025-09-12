Новосибирца арестовали по обвинению в покушении на убийство бывшей сожительницы и её дочерей

12 сентября Купинский районный суд Новосибирской области избрал меру пресечения в виде ареста для Валерия Бридигина, обвиняемого в покушении на убийство бывшей сожительницы и её дочерей.

По версии следствия, 10 сентября 2025 года в состоянии алкогольного опьянения он поджёг входную дверь дома женщины и её дочерей, надеясь, что пожар не позволит им выбраться. Однако, женщина почувствовала запах дыма и успела потушить огонь.

Обвиняемый не возражал против заключения под стражу. Суд арестовал его до 9 ноября 2025 года.

Напомним, что новосибирец осужден на 16 лет за убийство 10-месячного ребенка.