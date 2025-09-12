82.76% -1.2
сегодня 16:34
общество

Новый поезд «Ермак» заметили на линиях в метро в Новосибирске

Фото: телеграм-канал ACT-54 Black
На линиях новосибирского метрополитена начались испытания нового пятивагонного поезда «Ермак».

Состав курсирует в тестовом режиме, перевозка пассажиров пока не осуществляется. Об этом сообщает телеграм-канал ACT-54 Black.

В ходе пробных рейсов специалисты проводят комплексную проверку систем электропоезда. Его запуск в регулярную эксплуатацию намечен на октябрь-ноябрь. К настоящему моменту персонал локомотивных бригад метро полностью подготовлен к управлению этими современными составами.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске устранят трещину на новой станции метро "Спортивная".

1
Денис Дычаковский
Журналист

