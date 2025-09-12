82.76% -1.2
сегодня 07:35
общество

В Новосибирске устранят трещину на новой станции метро "Спортивная"

Фото: Сиб.фм
Специалисты новосибирского метрополитена устранят трещину, обнаруженную на станции "Спортивная" после её открытия 5 сентября.

Как сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска, дефект был выявлен на гипсоволокнистом листе, прикрепленном к железобетонной стене.

Трещина будет устранена в ближайшее время. Власти подчеркнули, что этот дефект косметический и не влияет на безопасность эксплуатации станции.

Ранее Сиб.фм писал о том, что сенатор Карелин пообещал новосибирцам скорое строительство новых станций метро.

Валерия Митрохина
Журналист

