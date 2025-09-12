Подъем со станции «Новосибирск-Южный» в Новосибирске стал «полосой препятствий»

Лестница, которая ведет со станции «Новосибирск-Южный» в Новосибирске стала опасной для пешеходов. Об этом сообщает читатель Сиб.фм Дмитрий Морозов.

«Начало лестницы завалено плитами, людям приходится протискивать между ними. Оставшаяся часть лестницы разрушается, видно, что ее давно не ремонтировали. Теперь это полоса препятствий, такой вот тихий ужас», — говорит Дмитрий.

Новосибирец прислал видео, иллюстрирующее плачевное состояние лестницы.

В АО «РЖД» Сиб.фм сообщили, что данная лестница относится к собственности муниципалитета. Редакция обратилась за комментарием в пресс-службу мэрии Новосибирска, на момент публикации материала ответа не поступило.

