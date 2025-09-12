Прогноз погоды в Новосибирске на 12 сентября: холод и дождь

Сегодня, 12 сентября, в Новосибирске ожидается облачная и прохладная погода.

По данным сервиса Яндекс.Погоды, утром температура будет около +10°С, с юго-западным ветром скоростью 1 м/с. Днём температура поднимется до +12°С, а скорость ветра увеличится до 3 м/с. Вечером температура останется на уровне +11°С, ветер сохранится на уровне 3 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +9°С, ветер уменьшится до 2 м/с.

Ощущаемая температура составит около +10°С. Дождь, который сопровождает погоду с утра, прекратится примерно к 17:00.