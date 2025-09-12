Студентка СГУГиТ представила вуз на Всероссийском форуме «Мы с Невы»

Студентка 3 курса Новокрещенова Валерия приняла участие во Всероссийском молодежном гражданском образовательном форуме «Мы с Невы», под руководством Управления по воспитательной работе и молодежной политике Сибирского государственного университета геосистем и технологий, который проходил с 5 по 7 сентября 2025 года.

Этот форум стал важной площадкой для укрепления гражданской идентичности через тематические дискуссии, обмен опытом и установление связей с представителями студенческих организаций, профессиональных сообществ, общественных объединений и государственных структур.

В течение трех дней Валерия активно участвовала в проектных сессиях, деловых играх и внеучебных программах, что позволило ей глубже понять механизмы развития общества и повысить осведомленность о возможностях общественного участия. Главным днем для нее стало 6 сентября, когда стартовала основная программа с дискуссионными площадками и тематическими выставками-презентациями. Эти мероприятия помогли Валерии лучше адаптироваться к современным вызовам и наметить пути реализации своего потенциала для позитивных изменений в обществе.