ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 17%

Банк России на заседании совета директоров 12 сентября принял решение о снижении ключевой ставки до 17% годовых.

Это уже третье последовательное снижение показателя. Об этом пишет издание BFM-Новосибирск.

Как отмечается, более сдержанный шаг был обусловлен несколькими факторами. Среди них — оживление кредитной активности, сложная ситуация на рынке труда, а также ослабление национальной валюты.

Ранее финансовые аналитики ожидали сокращения ставки на два процентных пункта — до 16%. Однако часть экспертов прогнозировала, что регулятор проявит осторожность и снизит показатель лишь на один пункт, что в итоге и произошло.

