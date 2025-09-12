82.76% -1.2
сегодня 17:59
экономика

ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 17%

Фото: BFM-Новосибирск
Банк России на заседании совета директоров 12 сентября принял решение о снижении ключевой ставки до 17% годовых.

Это уже третье последовательное снижение показателя. Об этом пишет издание BFM-Новосибирск.

Как отмечается, более сдержанный шаг был обусловлен несколькими факторами. Среди них — оживление кредитной активности, сложная ситуация на рынке труда, а также ослабление национальной валюты.

Ранее финансовые аналитики ожидали сокращения ставки на два процентных пункта — до 16%. Однако часть экспертов прогнозировала, что регулятор проявит осторожность и снизит показатель лишь на один пункт, что в итоге и произошло.

Ранее Сиб.фм писал о том, что Банк России повысил курс доллара на 3 сентября.

0
