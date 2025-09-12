В Чановском районе Новосибирской области в ДТП погибла пассажирка авто

В Новосибирской области произошла смертельная авария.

Утром 12 сентября в Чановском районе Новосибирской области 51-летний водитель "Джили" не предоставил преимущество инкассаторскому "УАЗу" при выезде на дорогу "Чаны — Венгерово — Кыштовка". Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

В результате столкновения с "КамАЗом", который пропускал автомобили на главной дороге, "УАЗ" перевернулся. Пассажирка "Джили", 73-летняя женщина, скончалась от полученных травм, а другая пассажирка, 1955 года рождения, была госпитализирована в Чановскую больницу.

