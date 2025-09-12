В Новосибирске ожидаются магнитные бури 12 сентября

12 сентября Землю достигнут потоки солнечного ветра из корональной дыры на Солнце.

Ожидается, что в ночное время геомагнитная активность достигнет 3 баллов, но к утру снизится до 2 баллов, а вечером — до 1 балла. Скорость солнечного ветра составит 424 км/с.

В Западной Сибири полярные сияния, скорее всего, не будут видны. Вероятность магнитной бури в этот день — 3%, а риск геомагнитных возмущений — 15%. В 82% случаев ожидается спокойная магнитосфера. Индекс вспышечной активности находится в жёлтой зоне (3,4). В день до этого было зафиксировано три солнечные вспышки, но ни одна не достигла класса M.

