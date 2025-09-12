В Новосибирске появились фейковые объявления о снятии коммуниста Тыртышного с выборов

По словам депутата горсовета от КПРФ Антона Тыртышного, за последние два дня он уже во второй раз сталкивается с провокацией конкурентов. 12 сентября он заявил о том, что в почтовых ящиках стали появляться листовки с объявлением о его снятии с выборов и призывом бойкотировать голосование. Сиб.фм связался с кандидатом – и узнал о том, что корни этой истории тянутся аж в 2007 год.

Антон Тыртышный вспомнил о том, что уже видел листовки с очень похожим содержанием (и тоже «адресованные» ему) в 2007 году, когда впервые баллотировался в горсовет. «Вот такой привет из 2007 года – не самый приятный привет», – прокомментировал он. И добавил, что сейчас в подобных «пиар-ходах», в отличие от прежних времен, нет никакого смысла.

«Все пользуются мессенджерами, у всех есть домовые чаты, все общаются быстро, меняются правдивой информацией – на что они надеются? Видимо, кто-то просто деньги отрабатывает, не задумываясь особо о результате», – рассуждает Тыртышный.

О наплевательском отношении авторов текста, по его мнению, говорит и содержание листовки: сняться с выборов непосредственно в день голосования по решению партии невозможно чисто физически. Сиб.фм, напомним, уже писал о снятии с голосования нескольких кандидатов – все они приняли решение за несколько недель до выборов и среди них не было ни одного претендента на депутатское кресло в Заксобрании.

Антон Тыртышный не стал называть имен тех, кто мог заказать фейковые листовки и добавил, что есть три потенциально заинтересованных лица. Сейчас он собирается обратиться в полицию в связи с распространением о нем заведомо ложных сведений.

Накануне, по его словам, была еще одна провокация: в ночь на 11 сентября неизвестные лица в медицинских масках наклеили на двери подъездов и даже на окна «листовки, похожие на наши». Представитель «Единой России» в тот же день заявил о непричастности к этой акции.

12-14 сентября, напомним, в Новосибирске проходят выборы в горсовет и Законодательное собрание области.