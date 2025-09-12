В Новосибирске продолжают реконструировать Димитровсий мост

На Димитровском мосту в Новосибирске начались работы по капитальному ремонту.

Подрядная организация приступила к восстановлению крайней правой полосы движения в направлении с правого на левый берег Оби.

В перечень производимых работ входит монтаж арматурного каркаса, установка опалубки, укладка гидроизоляционного слоя, бетонирование, а также ремонт перильного ограждения.

В рамках масштабного проекта запланирована комплексная реконструкция: полная замена мостового полотна, обновление элементов тротуаров и проезжей части, восстановление деформационных швов и ограждений.

Контроль над качеством и сроками выполнения работ осуществляют специалисты муниципального учреждения «Гормост» и компании «Трасса плюс».

Димитровский мост является ключевым объектом городской транспортной системы, поэтому проводимый ремонт направлен на повышение безопасности дорожного движения и разгрузку транспортных потоков.

