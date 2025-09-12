В Новосибирской области диагностировали алкогольную зависимость у восьмилетнего ребенка

Главный внештатный детский психиатр-нарколог Нина Кошляк сообщила о тревожном случае детского алкоголизма, который был зафиксирован в 2024 году.

По данным пресс-службы Минздрава НСО, восьмилетний ребенок был направлен на лечение после того, как его выявили за употреблением спиртсодержащей продукции. Наркологический диагноз был установлен, и ребенок прошел курс стационарного лечения. Сейчас он находится на индивидуальной психокоррекции и не употребляет алкоголь.

Главный внештатный детский психиатр-нарколог Новосибирской области Нина Кошляк отметила, что среди несовершеннолетних алкоголь часто становится способом ухода от реальности, особенно в условиях проблем в семье или в общении с плохой компанией. По словам специалиста, у детей, как и у взрослых, быстро развивается толерантность к алкоголю, что значительно увеличивает риск формирования зависимости в течение 2-3 лет. Алкоголь также оказывает разрушительное влияние на здоровье подростков, особенно на мозг, сердечно-сосудистую систему и репродуктивные функции.

Несмотря на снижение уровня алкоголизма в области, проблема употребления спиртного среди молодежи остается актуальной.

