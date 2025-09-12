В Новосибирской области стартовали выборы в Горсовет и Заксобрание. День 1. Онлайн

Сегодня, 12 сентября, в Новосибирской области началось трехдневное голосование на выборах в Законодательное Собрание и Совет депутатов. Напомним, что избирательные участки будут работать 12, 13 и 14 сентября с 8:00 до 20:00 по местному времени.

В режиме онлайн Сиб.фм будет отслеживать процесс выборов.

Обновлено в 11:40. Число избирателей в Новосибирской области составило почти 2,2 миллиона человек, из которых 1,2 миллиона проживают в Новосибирске.

Обновлено в 11:12. С самого утра в выборах уже приняли участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников и мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, а также сенатор Российской Федерации Александр Карелин.

Мэр города отметил важность участия в выборах всех горожан, так как ”от депутатов в Заксобрание и Горсовет зависит принятие важных решений для города: бюджет, городские программы и нормативные акты, определяющие развитие Новосибирска”.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирской области пройдет более 340 выборных кампаний.