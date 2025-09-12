В Сургуте ученые научились очищать почву от дизельных разливов

Научный коллектив Сургутского государственного университета и Сибирского федерального университета разработал уникальную экологическую технологию, способную эффективно и безопасно очищать уязвимые северные почвы от разливов дизельного топлива.

Этот прорыв может изменить подходы к ликвидации последствий аварий в условиях ХМАО-Югры.

Проблема загрязнения почвы на Севере стоит особенно остро. Из-за низких температур и высокой кислотности грунта топливо буквально «вмерзает» в землю, годами отравляя экосистему и делая восстановление практически невозможным. Существующие методы — от механического вывоза грунта до использования агрессивной химии — либо чрезвычайно дороги, либо наносят природе дополнительный вред.

Решение, предложенное учеными, оказалось поразительно простым и изящным. Секрет кроется в веществе Tween 80 — нетоксичном поверхностно-активном веществе, которое уже применяется в пищевой промышленности и медицине.

«Твин 80 действует как мягкое моющее средство: он «отлипает» частицы дизеля от поверхности почвы, делая их доступными для удаления или разложения. Причем мы выяснили, что меньшая доза работает лучше», — объяснил проректор по науке и технологиям СурГУ Олег Сутормин.

Как сообщает портал Ugra-news.ru, результаты впечатляют: всего за три месяца обработка с помощью Tween 80 снижает содержание нефтепродуктов в почве на 15–21%. Кроме того, технология помогает снизить закисление грунта, создавая благоприятные условия для его естественного восстановления. Это научное открытие, поддержанное грантом Российского научного фонда, открывает новую главу в борьбе за экологию арктических регионов.