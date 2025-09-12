82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
12 сентября, 14:55
пробки
5/10
погода
+11.3°C
курсы валют
usd 85.66 | eur 99.73
82.76% -1.2
сегодня
12 сентября, 14:55
пробки
5/10
погода
+11.3°C
курсы валют
usd 85.66 | eur 99.73
сегодня 12:20
общество

Виноград помогает снизить холестерин и улучшить здоровье сердца

Фото: freepik
Подпишитесь на Telegram-канал

Врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова сообщила, что регулярное потребление винограда способствует поддержанию здоровья сердечно-сосудистой системы.

Уточняется, что виноград богат полифенолами, которые снижают уровень «плохого» холестерина (ЛПНП), уменьшив риск атеросклероза.

Также в составе винограда присутствует ресвератрол, который делает сосуды эластичными и помогает контролировать давление. Флавоноид рутин препятствует образованию тромбов, снижая риск инфаркта и инсульта, пишет VSE42.RU.

Напомним, что новосибирские врачи советуют спорт для здоровья, но предупреждают о гигиене.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.