Виноград помогает снизить холестерин и улучшить здоровье сердца

Врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова сообщила, что регулярное потребление винограда способствует поддержанию здоровья сердечно-сосудистой системы.

Уточняется, что виноград богат полифенолами, которые снижают уровень «плохого» холестерина (ЛПНП), уменьшив риск атеросклероза.

Также в составе винограда присутствует ресвератрол, который делает сосуды эластичными и помогает контролировать давление. Флавоноид рутин препятствует образованию тромбов, снижая риск инфаркта и инсульта, пишет VSE42.RU.

