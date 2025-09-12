За 6 лет на медицинскую технику в НСО потратили 2,3 млрд рублей

С 2019 года на модернизацию медицинской инфраструктуры Новосибирской области было направлено 2,3 миллиарда рублей.

На эти средства закуплено 924 единицы современного медицинского оборудования, включая 300 автомобилей скорой помощи. Об этом заявил губернатор региона Андрей Травников при передаче медикам новых машин скорой помощи.

Благодаря масштабному обновлению автопарк служб скорой помощи региона удалось обновить на 86%, а парк санитарного транспорта — на 74%. Передача 23 новых машин скорой помощи классов «В» и «С» стала очередным этапом программы, конечной целью которой является стопроцентное обновление автомобильного парка медучреждений области.

Ранее Сиб.фм уже писал о том, что 23 новых спецавтомобиля поступили в новосибирскую скорую помощь.