Александр Карелин: «Под вашим строгим взглядом никаких нарушений не произойдет»

Сенатор Российской Федерации, Герой России Александр Карелин побывал в Центре общественного наблюдения в Новосибирске, где оценил организацию видеонаблюдения и пообщался с теми, кто следит за соблюдением законности на избирательных участках.

Александр Александрович поинтересовался у наблюдателей, среди которых много студентов, замечены ли какие-то нарушения и узнав, что нарушений нет, выразил уверенность, что «под таким строгим взглядом точно ничего не произойдет».

«Хочется выразить благодарность за гражданскую позицию вот этим молодым ребятам, которые здесь, во-первых, получают опыт, а во-вторых, дают нам четкое подтверждение, особенно с учетом технологичности происходящего, что возможности нарушить избирательное право нет ни у кого, даже пытаться бесполезно», — подчеркнул сенатор.

Александр Карелин высоко оценил техническое обеспечение центра видеонаблюдения и отметил, что оно традиционно исчерпывающее.

По мнению сенатора, участие в голосовании требует взвешенного и рассудительного подхода, этому следует постоянно учиться.

«Нужно уметь проанализировать программу, оценить способности того или иного кандидата не только донести позицию, пошуметь, но и потом воплотить в жизнь все обещания. За прошедшие пять лет мы ни одного федерального проекта не пропустили мимо области. Все вновь возникшие социальные обязательства — перед воинами России, перед их семьями — все исполнили в полном объеме», — подчеркнул Александр Александрович.

Комментируя особенности нынешних, очень масштабных выборов в Новосибирской области, Александр Карелин отметил, что такая «многослойность» — от поселкового до регионального уровня, накладывает, с одной стороны, отпечаток ответственности за сложную техническую организацию.

«Но с другой стороны, это замечательный, я бы сказал сквозной экзамен для всех участников. Наши сограждане сегодня являются экзаменаторами, которые ставят оценки, отдавая предпочтение тому или иному кандидату на голосовании», — сказал Александр Александрович.

В завершении визита общественные наблюдатели традиционно сфотографировались со знаменитым земляком.