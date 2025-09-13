Глава СКР Бастрыкин потребовал доклад по нарушению прав сироты в Новосибирске

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от руководителя СУ СК по Новосибирской области доклад о расследовании нарушения прав сироты, оставшегося без жилья. Обращение поступило в виртуальную приемную ведомства в социальной сети «ВКонтакте».

В обращении сообщается, что сирота с инвалидностью, который воспитывался в интернате в 1970-1980-е годы, после достижения совершеннолетия не был включён в список нуждающихся в жилье. Документ о лишении матери родительских прав был утерян, и только в мае этого года его включили в перечень для получения выплаты на покупку недвижимости. Однако, действия по выдаче жилищного сертификата не предпринимаются.

Александр Бастрыкин потребовал отчёт о ходе расследования, проведённых мероприятиях и предпринимаемых мерах для решения проблемы сироты. Контроль за расследованием осуществляет центральный аппарат ведомства.

