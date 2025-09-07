82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
07 сентября, 21:52
пробки
2/10
погода
+10.8°C
курсы валют
usd 81.55 | eur 95.47
82.76% -1.2
сегодня
07 сентября, 21:52
пробки
2/10
погода
+10.8°C
курсы валют
usd 81.55 | eur 95.47
сегодня 19:53
проиcшествия

Бастрыкин взял под контроль дело о нападении подростков на мужчину в Новосибирске

Фото: СК РФ

Глава Следственного комитета России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного в связи с нападением подростков на мужчину в Новосибирске.

Информация об этом поступила от пресс-службы СУ СК России по Новосибирской области.

Инцидент, произошедший в регионе, получил широкую огласку. По данным СМИ, группа подростков совершила нападение на мужчину, использовав газовый баллончик и физическую силу после того, как он сделал им замечание.

В связи с этим Следственным комитетом по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Руководителю регионального СУ СК поручено предоставить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах произошедшего.

Ранее Сиб.фм писал о том, что Бастрыкин поручил возбудить дело после обращения к нему жителей Академгородка.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Денис Дычаковский
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.