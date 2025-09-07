Бастрыкин взял под контроль дело о нападении подростков на мужчину в Новосибирске

Глава Следственного комитета России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного в связи с нападением подростков на мужчину в Новосибирске.

Информация об этом поступила от пресс-службы СУ СК России по Новосибирской области.

Инцидент, произошедший в регионе, получил широкую огласку. По данным СМИ, группа подростков совершила нападение на мужчину, использовав газовый баллончик и физическую силу после того, как он сделал им замечание.

В связи с этим Следственным комитетом по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Руководителю регионального СУ СК поручено предоставить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах произошедшего.

